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Napoli, infortunio Vergara: lesione distrattiva al soleo destro

Antonio Vergara infortunato al soleo destro durante Italia-Turchia. Tempi di recupero stimati tra due settimane e un mese.

di · · 1 min
fonte foto: Instagram @antonio_vergara03
fonte foto: Instagram @antonio_vergara03
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Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha subito un infortunio durante la partita di Nations League tra Italia e Turchia. Il giovane giocatore ha lasciato il campo all’84’ minuto, e a seguito degli esami effettuati al Pineta Grande Hospital è stata diagnosticata una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro.

Il Napoli ha comunicato che Vergara ha già iniziato il percorso riabilitativo. Secondo quanto riportato, il giocatore sarà costretto a uno stop che potrebbe variare da due settimane a circa un mese. Salterà sicuramente le prossime gare contro Frosinone, Villarreal e Venezia, ma l’obiettivo è quello di rientrare per la sfida contro la Lazio, prevista per l’8 novembre.

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