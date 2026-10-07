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Corriere dello Sport – Emergenza per Allegri: disponibili solo 19 giocatori

La situazione di emergenza del Napoli prima della partita contro il Frosinone: solo 19 i giocatori disponibili secondo il Corriere dello Sport.

di · · 1 min
Prima pagina del Corriere dello Sport ed. Campania del 27/04/2026
Corriere dello Sport ed. Campania: Godiamoci McT"
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Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli si presenta all’appuntamento di sabato al Maradona contro il Frosinone con soli 19 giocatori a disposizione. Dopo l’infortunio di Vergara, che nel corso della sua prima partita da titolare con la Nazionale ha subito un ko, il numero degli assenti è salito a undici dall’inizio della stagione. I dettagli mostrano che 27 partite sono state saltate dagli attuali giocatori infortunati, numero destinato a crescere.

Gli unici rientri nel gruppo di Allegri sono stati quelli di Meret, Spinazzola e Giovane, senza però cambiare la situazione di emergenza in mediana e sulle fasce. Se in difesa ci sono più opzioni disponibili, il centrocampo rimane ridotto a due sole scelte: Gilmour e Lobotka, entrambi reduci da impegni con le rispettive nazionali. Per l’attacco, Allegri può contare su Hojlund e diversi trequartisti come Politano, De Bruyne e Lang, oltre al rientrante Giovane, che offre flessibilità nel reparto offensivo.

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