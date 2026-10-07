L’emergenza infortuni continua a gravare sul Napoli in avvio di stagione. In vista della sfida di sabato contro il Frosinone, il tecnico Massimiliano Allegri si trova a dover affrontare diverse assenze, aggravate dalle nuove problematiche emerse durante la sosta per le nazionali.

Come evidenziato da La Repubblica, questa situazione richiama alla mente quanto accaduto nella scorsa stagione, quando il Napoli era costretto a gestire un numero elevato di infortuni sotto la gestione di Antonio Conte. "È il sinistro deja vu della passata stagione e stavolta non c’è nemmeno l’alibi della vituperata preparazione fisica di Antonio Conte, visto che un anno dopo l’infermeria del Napoli continua a essere affollata come la metropolitana all’ora di punta".

Il dato più significativo è che la lista degli infortunati non sembra accorciarsi con il cambio in panchina, e questo rappresenta un ulteriore ostacolo per Allegri. Il tecnico dovrà pertanto cercare soluzioni alternative per affrontare un calendario di partite impegnativo.