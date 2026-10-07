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Alisson Santos: rientro anticipato per il Napoli

Alisson Santos potrebbe rientrare in campo una settimana prima del previsto, offrendo un'importante opzione a Massimiliano Allegri.

di · · 1 min
Alisson Santos: rientro anticipato per il Napoli
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Alisson Santos potrebbe tornare a disposizione del Napoli con una settimana di anticipo rispetto alle previsioni iniziali. L’esterno brasiliano, assente dal 10 settembre a causa di un infortunio rimediato contro l’Arsenal, sta mostrando segnali di miglioramento, come riportato da Il Mattino.

La notizia del possibile rientro anticipato offre una boccata d’ossigeno a Massimiliano Allegri, che potrà contare su un giocatore importante per il gioco offensivo della squadra. Il rientro di Santos, inizialmente previsto per inizio novembre, potrebbe avvenire prima, il che rappresenterebbe una significativa aggiunta per affrontare il prossimo tour de force della stagione. Il suo recupero, senza complicazioni, fa ben sperare per il proseguo della stagione azzurra.

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