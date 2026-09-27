Il Mattino – Possibile difesa a 3 di Allegri contro il Frosinone

La Serie A non riprende fino al 10 ottobre, ma il Napoli e Allegri stanno già pensando alla partita interna contro il Frosinone: una partita dove serviranno assolutamente i 3 punti ai Partenopei. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, il tecnico livornese starebbe già pensando alla formazione da schierare per quella partita. Potrebbe passare a una difesa a 3 con Favasuli per valorizzare lo stato di salute dell’ex Catanzaro: chi potrebbe, invece, partire dalla panchina é Politano. Per ora queste sono solo idee, Allegri non ha 11 nomi fissi in testa per la sera del 10 ottobre.