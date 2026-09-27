GdS – Napoli, Allegri ha fiducia in Noa Lang

Il Napoli sta ancora aspettando di vedere la versione migliore di Noa Lang: l’ala olandese finora ha giocato 183 minuti in totale questa stagione, senza però riuscire a rendersi decisivo in una stagione fatta di alti e bassi per lui finora. Nonostante gli 0 gol e 0 assist stagionali, però, Allegri aspetta con fiducia l’ex Galatasaray e PSV, per cui il mese di ottobre potrebbe essere fondamentale: a riportare tutto ciò é la Gazzetta Dello Sport.

Arrivato dal PSV nell’estate del 2025, Lang ha vissuto un periodo complicato al Maradona, visto il rapporto difficile con Conte (1 gol e 2 assist in 27 partite tra tutte le competizioni). A gennaio, viene mandato in prestito al Galatasaray con cui gioca 19 partite in totale: arrivano 3 assist da parte sua in campionato, mentre i suoi unici 2 gol arrivano in Champions League contro la Juventus. Adesso la speranza di Allegri é quella di vedere l’olandese sbloccarsi ed essere un giocatore fondamentale per i Partenopei dopo la sosta.