Varriale: “Discutibile la scelta di Allegri su De Bruyne”

Finisce 1-1 la partita al Franchi tra Fiorentina e Napoli, con i gol di Gilmour per gli ospiti nel primo tempo, e di Alex Jimenez per i padroni di casa nel secondo tempo. Con questo risultato, gli uomini di Allegri si trovano al nono posto con 7 punti. Al termine della partita, l’ex giornalista RAI, Enrico Varriale, fa le sue considerazioni post gara sul suo profilo X.
Per Varriale si tratta di un occasione sprecata da parte del Napoli, anche visto il vantaggio trovato nel primo tempo: nel secondo tempo, però, escono i limiti della squadra. Bocciati alcuni singoli come Rafa Marin e Lucca, dubbi invece sulla scelta di Allegri di tenere in campo De Bruyne (brutta partita dell’ex Man City). Varriale conclude dicendo che l’obiettivo del Napoli questa stagione é il quarto posto.