Scotto: “Il Napoli visto finora non é da zona Champions”

Solo 2 vittorie nelle prime 5 partite di campionato per il Napoli di Allegri che inizia la stagione in modo tutt’altro che convincente. Contro la Fiorentina arriva il primo pareggio stagionale, nonostante il primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Billy Gilmour. Arrivano anche le considerazioni post-partita di Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, attraverso il suo profilo X.

Tanti dubbi anche per Scotto su quest’inizio di stagione dei Partenopei: secondo lui la squadra vista in queste prime 5 giornate di Serie A (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte) non é da Zona Champions. L’inizio di stagione complicato del Napoli é dovuto ad alcuni singoli e anche a qualche scelta di Allegri, sempre secondo Scotto.