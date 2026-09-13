Il Mattino – De Laurentiis non ci sarà al Maradona per Napoli-Bologna, il motivo

Mancano poche ore alla partita di Serie A tra Napoli e Bologna in programma alle 18, una partita importante per entrambe le squadre che stanno vivendo un periodo complicato, soprattutto i padroni di casa. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, non ci sarà al Maradona per assistere alla partita il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che si trova in Svizzera per impegni familiari. Sarà la seconda partita di fila dei Partenopei senza De Laurentiis ad assistere alla partita in tribuna, visto che fu assente anche per la partita di Champions League in casa contro l’Arsenal mercoledì sera. In quel caso, era al primo ciak del film sul Centenario.