Marocchi: “Ecco chi é la favorita per lo Scudetto secondo me”

L’ex centrocampista di Juventus e Bologna, e opinionista di SKY Sport, Giancarlo Marocchi, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa, in cui ha svelato chi, per lui, é la favorita per la vittoria dello Scudetto questa stagione. Ecco alcuni spezzoni dell’intervista.

E’ l’Inter la squadra da battere?

“Si. Ha vinto dopo aver cambiato l’allenatore e sembrava a fine ciclo, Chivu é stato quello più bravo. Ora non ha nemmeno quelle difficoltà“.

Ha già una griglia di partenza?

“A Ferragosto é impossibile, ma dico Inter favorita. Poi metto il Como in alto perché Fabregas é bravissimo e continua a i giocatori di cui hanno bisogno. Per il resto vedo Milan, Juve, Roma e Napoli in seconda fila, Bologna, Fiorentina e Atalanta in terza“.