Gifuni: “Giovane può fare benissimo da esterno offensivo”

Gianluca Gifuni di Radio Marte dice la sua su Giovane del Napoli in vista della Serie A 2026/27, e sul nuovo ruolo che gli ha dato Allegri (esterno offensivo). Ecco le parole di Gifuni: “Lo esalto dal primo giorno di Dimaro. Allegri ci punta molto e gli ha cambiato ruolo: da esterno offensivo può fare benissimo. Sarà la nuova stella internazionale nel ruolo di ala. Ha falcata, potenza e tecnica: può andare sul fondo, crossare e trovare la porta. Vedrete: quest’anno sarà uno dei primi tre esterni alti del campionato italiano“.