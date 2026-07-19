Vocalelli: “Antonio Conte fermo un anno é uno spreco per il calcio italiano”

Il giornalista della Gazzetta Dello Sport, Alessandro Vocalelli, parla della situazione di Antonio Conte, ex allenatore del Napoli, attualmente senza squadra. Ecco uno spezzone dell’articolo pubblicato sulle pagine del quotidiano: “Ma come é possibile che uno così stia fermo? Il calcio italiano, ed é una provocazione, é davvero così ricco di talento da poterne fare a meno, da lasciarlo in poltrona? Direte: ma se é una sua scelta, cosa vuoi farci? Magari anche questo é vero, ma il dubbio che nessuno gli abbia proposto un progetto, un programma all’altezza é altrettanto forte.

Forse perché Antonio Conte, da tanti punti di cista é impegnativo. E non solo per una questione economica. Conte é un moltiplicatore non solo di successi ma anche di introiti. Ma davvero possiamo permetterci uno spreco del genere? Siamo talmente forti ed attrezzati da poter accettare l’idea che Conte stia comodamente in panchina a osservarci?”.