Il Mattino – Ecco quando McTominay sarà a disposizione di Allegri

Si conclude ai gironi il Mondiale della Scozia, il primo di Scott McTominay che non é riuscito a lasciare il segno nel torneo insieme ai suoi compagni di squadra. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, il centrocampista del Napoli si godrà le vacanze, staccandosi da tutto per 20 giorni: dopodiché tornerà a pensare al Napoli e al suo futuro, raggiungendo in ritiro il nuovo allenatore dei Partenopei, Massimiliano Allegri. L’ex centrocampista del Man Utd deve ancora firmare per il suo rinnovo con il Napoli (possibile prolungamento dal 2028 al 2030), anche perché potrebbero arrivare eventuali offerte nelle prossime settimane.