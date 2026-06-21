TuttoSport – Possibile rinnovo per Di Lorenzo, la situazione

Giovanni Di Lorenzo resterà un punto fermo della rosa del Napoli: bisogna solo capire se l’ormai nuovo allenatore Massimiliano Allegri lo farà giocare come braccetto di destra, terzino di una difesa a 4 oppure laterale destro a tutta fascia. Il contratto di Di Lorenzo con il Napoli scade il 30 giugno 2028: tuttavia, come riportato dal quotidiano Il Mattino, il contratto potrebbe essere prolungato fino al 2029. Dunque, le parti potrebbero raggiungere un accordo che legherebbe Di Lorenzo a vita con il Napoli. Una cosa, comunque, é sicura: il Napoli é intenzionato a ripartire con il suo capitano.