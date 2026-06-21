SKY Sport – Ecco quando dovrebbe arrivare la firma di Allegri con il Napoli

Come tutti sappiamo, Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli: tuttavia, l’ufficialità non é ancora arrivata visto che é ancora sotto contratto con il Milan (squadra da cui é stato esonerato a maggio). Nel frattempo, arrivano delle novità importanti per quanto riguarda l’ufficialità di Allegri al Napoli. Come riportato da SKY Sport, la firma del tecnico livornese con il club Partenopeo dovrebbe arrivare martedì, dunque nelle prossime 48 ore. Sempre secondo SKY Sport, Allegri si legherà al Napoli firmando un contratto triennale: dovrebbe percepire 4,5 milioni netti con bonus per la conquista dello Scudetto e della qualificazione alla prossima Champions League.

Mentre Allegri e il Milan stanno definendo la questione legata alla risoluzione del contratto, Claudio Filippi, membro dello staff tecnico dell’ormai futuro allenatore dei Partenopei, ha annunciato ieri il suo addio al Milan sui social. Ciò potrebbe essere un indizio che qualcosa si sta muovendo per l’arrivo di Allegri al Napoli.