Di Marzio: “Ecco come sarà lo staff di Allegri al Napoli”

In attesa che Massimiliano Allegri diventi ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli (la firma dovrebbe arrivare martedì), il giornalista di SKY Sport ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, svela come sarà lo staff dell’ex allenatore del Milan. Ci saranno dei cambiamenti rispetto alla stagione passata, visto che non ci saranno Bernardo Corradi (collaboratore tecnico al Milan con Allegri) e Claudio Filippi (preparatore dei portieri al Milan con Allegri): il primo é vicino a diventare il nuovo allenatore della Sampdoria, il secondo diventerà il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina.

Il preparatore dei portieri a prendere il posto di Filippi sarà Daniele Borri, mentre non si sa ancora chi sarà il collaboratore di campo a sostituire Corradi. Gli unici due confermati nello staff di Allegri sono Marco Landucci e Francesco Magnanelli, mentre Elvis Abbruscato (faceva parte dello staff di Conte) resterà al Napoli come collaboratore tecnico.