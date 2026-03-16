La classifica aggiornata: le milanesi frenano, il Napoli si gioca la piazza d’onore

Manca solo il posticipo Cremonese–Fiorentina per completare il ventinovesimo turno di Serie A.

Perdono punti entrambe le milanesi, l’Inter impatta contro l’Atalanta mente il Milan è battuto dalla migliore Lazio dell’anno.

Il Napoli, giunto alla terza vittoria consecutiva, guadagna punti su entrambe e adesso ha la possibilità di giocarsi fino alla fine la piazza d’onore.

Francamente è improbabile che i nerazzurri perdano altri punti per strada, certo sarebbe clamoroso e oltremodo affascinante rivivere un finale di campionato avvincente. Il Napoli ha di che rammaricarsi, tra infortuni in serie, gare giocate malissimo e decisioni arbitrali che hanno oggettivamente penalizzato i colori azzurri.

Per la lotta ai posti Champions balzo del Como che batte la Roma, mentre la Juve vince di misura in trasferta contro l’Udinese e si consolida al quinto posto.

La gara di stasera deciderà molto per la lotta salvezza: con Verona e Pisa che attendono solo la matematica retrocessione; chi perderà punti stasera tra Cremonese e Fiorentina sarà la candidata più autorevole ad accompagnarle in Serie B.