Classifica Serie A: Inter sconfitta e Milan a -7. Il Napoli insegue i rossoneri a -4

Con il derby di Milano di ieri sera si è conclusa la domenica calcistica, per completare il turno manca solo il posticipo di oggi tra Lazio e Sassuolo.
Ancora uno scontro diretto perso per i nerazzurri, il Milan di Allegri si porta a -7 punti dalla vetta e, almeno parzialmente, riapre la lotta per il titolo.
Spettatore interessato il Napoli, attardato di 4 punti rispetto ai rossoneri: gli azzurri hanno l’obbligo di conquistare un posto per la prossima Champions e di onorare fino all’ultima giornata lo Scudetto che portano sulle maglie.
Tra le inseguitrici grave passo falso della Roma, sconfitta in trasferta dal Genoa. Tengono il passo il Como e la Juventus.
In coda ormai condannate alla retrocessione Pisa e Verona; la Cremonese perde lo scontro salvezza a Lecce e si inguaia ulteriormente.
Ecco il dettaglio della Classifica di Serie A dopo 28 turni:
Inter 67 punti (28 gare giocate)
Milan 60 (28)
Napoli 56 (28)
Roma 51 (28)
Como 51 (28)
Juventus 50 (28)
Atalanta 46 (28)
Bologna 39 (28)
Sassuolo 38 (27)
Udinese 36 (28)
Lazio 34 (27)
Parma 34 (28)
Cagliari 30 (28)
Genoa 30 (28)
Torino 30 (28)
Lecce 27 (28)
Fiorentina 25 (28)
Cremonese 24 (28)
Hellas Verona 18 (28)
Pisa 15 (28)