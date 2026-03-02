La Classifica aggiornata: la Roma resta dietro, stop Atalanta e Como che incalza

Per completare il ventisettesimo turno di Serie A mancano solo i due posticipi in programma oggi tra Pisa – Bologna e Udinese – Fiorentina.

In testa continua la corsa solitaria dell’Inter ormai già pronta a festeggiare a maggio. Desta interesse la corsa per i posti Champions, con ben sei squadre per soli 3 posti.

Ancora relativamente tranquillo il Milan vittorioso a Cremona che ha quattro punti in più del Napoli, ma nel prossimo turno dovrà giocare il derby con i cugini nerazzurri.

Gli azzurri con troppa fatica hanno battuto il Verona guadagnando due punti sulla Roma che nel finale spreca la grossa occasione di restare agganciata al Napoli e di dare una spallata forse decisiva alla Juventus. I bianconeri restano in corsa ma devono recuperare anche sul Como, che ormai crede all’impresa. Disco rosso per l’Atalanta che subisce due reti da un Sassuolo in dieci e sconta l’impresa in Champions contro il Dortmund.

Meno emozionante la situazione in coda con Verona e Pisa già condannate, Cremonese in caduta libera e Fiorentina che ha la possibilità di tirarsi definitivamente fuori dalla zona pericolo.

Tra le deluse il Torino ha battuto la Lazio, rinforzando una classifica che stava cominciando a diventare pericolosa.

Ecco il dettaglio della Classifica:

Inter 67, 27 gare giocate

Milan 57, 27 gare giocate

Napoli 53, 27 gare giocate

Roma 51, 27 gare giocate

Como 48, 27 gare giocate

Juventus 47, 27 gare giocate

Atalanta 45, 27 gare giocate

Sassuolo 38, 27 gare giocate

Bologna 36*

Lazio 34, 27 gare giocate

Parma 33, 27 gare giocate

Udinese 32*

Cagliari 30, 27 gare giocate

Torino 30, 27 gare giocate

Genoa 27, 27 gare giocate

Fiorentina 24*

Cremonese 24, 27 gare giocate

Lecce 24, 27 gare giocate

Pisa 15*

Verona 15, 27 gare giocate

* Una partita in meno