Classifica di Serie A – La Roma agguanta gli azzurri, Como e Atalanta a -1 dalla Juve

Mancano solo due posticipi (Fiorentina – Pisa e Bologna – Udinese) per completare la giornata numero ventisei della Serie A 2025-26.

Complice lo scivolone interno di ieri sera del Milan, sconfitto dal Parma a S. Siro, disco verde per l’Inter ormai destinata a conquistare il titolo. Sono 10 i punti di vantaggio della squadra presieduta da Marotta sui cugini rossoneri.

Piena bagarre per i posti utili per la prossima Champions. Il Napoli maltrattato da infortuni e arbitri – clamorosi gli errori decisivi di ieri a Bergamo dell’accoppiata Chiffi & VAR – si vede raggiungere dalla Roma, che si sbarazza facilmente della pericolante Cremonese. A -4 la deludente Juventus, mentre appena un punto sotto spingono forte e sognano Como ed Atalanta.

Dopo i bergamaschi si registra un’altra voragine di 10 punti, dopo la quale stazionano Sassuolo e le deluse Lazio e Bologna.

In coda è già abbondantemente segnata la sorte di Verona e Pisa. Ottima occasione oggi per la Fiorentina di risalire, mentre sembrano condannate ad un finale di sofferenza sia il Lecce che la Cremonese. In caduta libera il Torino, con Baroni probabilmente messo alla porta in settimana.

Ecco il dettaglio della classifica di Serie A:

1 – Inter 64 punti, 26 gare disputate

2 – Milan 54 punti, 26 gare disputate

3 – Napoli 50 punti, 26 gare disputate

4 – Roma 50 punti, 26 gare disputate

5 – Juventus 46 punti, 26 gare disputate

6 – Como 45 punti, 26 gare disputate

7 – Atalanta 45 punti, 26 gare disputate

8 – Sassuolo 35 punti, 26 gare disputate

9 – Lazio 34 punti, 26 gare disputate

10 – Bologna 33 punti, 25 gare disputate

11 – Udinese 32 punti, 25 gare disputate

12 – Parma 32 punti, 26 gare disputate

13 – Cagliari 29 punti, 26 gare disputate

14 – Genoa 27 punti, 26 gare disputate

15 – Torino 27 punti, 26 gare disputate

16 – Cremonese 24 punti, 26 gare disputate

17 – Lecce 24 punti, 26 gare disputate

18 – Fiorentina 21 punti, 25 gare disputate

19 – Pisa 15 punti, 25 gare disputate

20 – Verona 15 punti, 26 gare disputate