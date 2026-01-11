Inter-Napoli 2-2: McTominay si carica sulle spalle gli azzurri e fa gioire Conte

A San Siro il Napoli di Antonio Conte strappa un punto importante (per come si erano messe le cose) contro l’Inter. I nerazzurri iniziano la gara con tanta aggressività un po’ subita dagli azzurri, passano subito in vantaggio con Dimarco al minuto 9‘, McTominay perde palla a centrocampo, Zielinski serve Thuram che allarga per il 32 nerazzurro, entra in area e batte Milinkovic Savic con un sinistro rasoterra.

Gli azzurri prendono coraggio e la riprendono al minuto 26‘, Spinazzola premia l’inserimento di Elmas che la mette in mezzo e McTominay anticipa Akanji e batte Sommer.

Nella ripresa, è più il Napoli a tenere palla e creare pericoli, ma al minuto 68′ check del VAR per un possibile calcio di rigore a favore dell’Inter. Rrahmani commette un fallo ai danni di Mhkytarian, l’arbitro fischia il rigore ed espelle Conte per proteste. Dal dischetto si presenta Calhanoglu che spiazza Milinkovic Savic anche grazie all’aiuto del palo.

Gli azzurri non demordono e trovano la rete del 2-2 ancora con McTominay al minuto 81′, cross di Politano che viene lisciato dalla difesa nerazzurra, il neoentrato Lang tiene in campo il pallone e riesce a servire a volo il numero 8 che conclude anch’egli a volo e batte per la seconda volta Sommer.

Grazie a questo pareggio. il Napoli sale a quota 39 punti (con una gara in meno) e l’Inter a quota 43.