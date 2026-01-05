Classifica aggiornata: Il Napoli insegue a -2 dall’Inter

Dopo il posticipo in notturna dell’Inter prende forma la Classifica di Serie A, aggiornata dopo 18 turni.
In testa i nerazzurri inseguiti ad un punto dal Milan e a due punti dal Napoli.
Tutte le prime della classe devono recuperare una partita, posticipata per la concomitanza con la Supercoppa Italiana.
Perdono leggermente terreno la Juventus, bloccata in casa dal Lecce e la Roma, alla terza sconfitta – sul campo dell’Atalanta – negli ultimi 5 turni.
In crisi il Bologna di Italiano, senza vittorie e con solo due pareggi nelle cinque ultime uscite.
In coda la Fiorentina batte la Cremonese all’ultimo respiro e adesso appaia all’ultimo posto il Pisa e il Verona, prossimo avversario degli azzurri.
Ecco il dettaglio:
Inter 39 punti, 17 gare giocate
Milan 38 punti, 17 gare
Napoli 37 punti, 17 gare
Juventus 33 punti, 18 gare
Roma 33 punti, 18 gare
Como 30 punti, 17 gare
Bologna 26 punti, 17 gare
Atalanta 25 punti, 18 gare
Lazio 24 punti, 18 gare
Sassuolo 23 punti, 18 gare
Torino 23 punti, 18 gare
Udinese 22 punti, 18 gare
Cremonese 21 punti, 18 gare
Parma 18 punti, 17 gare
Cagliari 18 punti, 18 gare
Lecce 17 punti, 17 partite giocate
Genoa 15 punti, 18 gare
Verona 12 punti, 17 gare
Fiorentina 12 punti, 18 gare
Pisa 12 punti, 18 gare