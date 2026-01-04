Il 2026 inizia alla grande per il Napoli, battuta la Lazio all’Olimpico senza troppi problemi

Nuovo anno, vecchie abitudini: il Napoli inizia il 2026 con una vittoria, la quarta consecutiva tra campionato e Supercoppa (tutte partite vinte 2-0). Dopo le vittorie in Supercoppa contro Milan e Bologna, e quella in campionato contro la Cremonese, la squadra di Conte batte anche la Lazio all’Olimpico con due gol nel primo tempo. Nonostante l’avvio promettente da parte della squadra di Sarri, a sbloccarla è il Napoli dopo 13 minuti: cross di Politano per Spinazzola che, lasciato libero in area di rigore, tira al volo e batte Provedel.

Dopo il gol del vantaggio, i Partenopei continuano ad attaccare cercando di segnare il secondo gol ma la difesa della Lazio riesce a compiere alcuni interventi importanti sui diversi cross degli avversari. A un quarto d’ora dall’intervallo il Napoli ottiene un calcio di punizione per un fallo di mano di Noslin, nonostante le proteste dei padroni di casa. La punizione è battuta da Politano, che crossa per Rrahmani che anticipa tutti di testa, e segna il gol del raddoppio. Poco dopo il Napoli sfiora anche il terzo gol, ma il colpo di testa di Elmas finisce sulla traversa.

Nel secondo tempo le palle gol diminuiscono e arrivano più falli e cartellini. Dopo una palla gol per Hojlund, il cui tiro finisce sull’esterno della rete, arrivano i primi cambi della partita: Sarri fa entrare Lazzari per Pellegrini, mentre Conte è costretto a togliere Neres per Mazzocchi. L’ala brasiliana si accascia al suolo, mantenendosi la caviglia. Nel frattempo, si accendono gli animi con una rissa partita da Noslin e Rrahmani: entrambi vengono ammoniti.

Entrambi le squadre fanno altri cambi: per la Lazio entrano Belahyane ed Isaksen al posto di Cataldi e Cancellieri, mentre per il Napoli entrano Buongiorno e Gutierrez al posto di Rrahmani e Spinazzola. A 9 minuti dal novantesimo, arriva la prima delle tre espulsioni di questa partita: Noslin commette fallo su Buongiorno, per l’arbitro Massa è step on foot, dunque arriva la seconda ammonizione per l’attaccante olandese e la Lazio finisce in 10.

Poco prima del novantesimo, arrivano gli ultimi cambi: Sarri fa entrare Pedro al posto di Zaccagni, mentre Conte si affida ad Ambrosino e Lang che entrano al posto di Elmas ed Hojlund. Intanto, all’ottantasettesimo c’è un’altra rissa con Marusic e Mazzocchi che arrivano alle mani, e Conte che cerca inutilmente di separarli: entrambi i giocatori vengono espulsi e la partita finisce in 9 contro 10. Nei minuti di recupero la Lazio sfiora il gol che potrebbe riaprire la partita, con un colpo di testa di Guendouzi, sugli sviluppi di un calcio di punizione, che finisce sulla traversa.

La partita finisce, dunque, con il risultato di 0-2 per il Napoli che vince la partita con pieno merito grazie alle reti nel primo tempo di Spinazzola e Rrahmani. Uniche note dolenti della partita l’infortunio di Neres e l’espulsione di Mazzocchi.