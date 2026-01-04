DAZN – Manna: “Lucca ha l’influenza, non faremo cose tanto per fare sul mercato”

In attesa della partita di Serie A tra la Lazio ed il Napoli, il direttore sportivo della squadra Partenopea, Giovanni Manna, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

“Abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di estrema emergenza e stiamo ottenendo risultati: bisogna continuare, dare continuità alle prestazioni e i risultati saranno una conseguenza. I tempi di Romelu sono sempre stati lunghi: ci vuole pazienza, sta lavorando e bisogna andare attenti e cauti nella progressione dei carichi. Lucca è un calciatore che abbiamo fortemente voluto, oggi purtroppo non c’è perché influenzato. Siamo aperti a varie soluzioni, non escludiamo nulla: sapete le condizioni di mercato in cui siamo costretti ad operare, faremo di necessità virtù e vediamo cosa succederà.

Lang ha giocato delle buone partite, non ho detto che è in uscita ma ho detto che ci aspettiamo molto da uno come lui con le sue qualità: vedremo quello che succederà. Le condizioni di mercato in cui operiamo le sapete: non faremo delle cose tanto per fare, ma solo per migliorare la squadra, perché il mercato di gennaio sa essere molto rischioso“.