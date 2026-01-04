DAZN – Lobotka: “Giochiamo da squadra, io e McTominay abbiamo un’idea di calcio molto simile”

Il centrocampista slovacco del Napoli, Stanislav Lobotka, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della partita tra Lazio e Napoli terminata 0-2 per gli ospiti. Ecco le sue parole:



“Vinciamo perché giochiamo da squadra, attacchiamo e difendiamo in gruppo: questo é il nostro segreto. McTominay? Difficile rispondere sulla nostra intesa: io credo che abbiamo un’idea di calcio molto simile nella nostra mente, sono molto felice di giocare accanto a lui perché ha dimostrato che giocatore é e quanto é importante. Siamo sempre molto vicini, abbiamo caratteristiche simili e differenti, anche nel corto giochiamo bene“.

L’entusiasmo del mister? Lui é sempre così, anche durante la settimana: vedo come ama lavorare, come ama il calcio. Ovviamente ci conosciamo bene a vicenda, e soprattutto sappiamo come durante gli allenamenti ci dimostra esattamente come sarà la partita: questo é il suo carattere, la sua energia e la trasmette“.