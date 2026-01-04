DAZN – Conte: “L’infortunio di Neres non è muscolare, manca un pò di cinismo”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dopo la vittoria con la Lazio per 0-2. Ecco le sue parole:

“Neres? Bisognerà aspettare domani, deve fare degli accertamenti e vedere: non è una cosa muscolare, ha avuto un problema e speriamo che non sia niente di grave, perché stiamo facendo da tempo fronte a parecchie defezioni. Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché non abbiamo fatto giocare la Lazio, penso che abbiamo fatto una partita di livello molto alto qualitativamente oggi. Penso che l’interpretazione della gara da parte dei ragazzi sia stata eccezionale, ecco se magari avessimo fatto un gol in più nessuno avrebbe gridato allo scandalo: ci sta forse mancando un pò di cinismo, perché creiamo tanto ma a volte non riusciamo a concretizzare.

Sono davvero contento, perché se vediamo tutte le assenze e tutto quello che ci é capitato, con gli uomini contati stiamo facendo cose importanti, stanno arrivando vittorie con squadre di qualità molto alte. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, bisogna continuare così, so che non sarà facile perché ora giocheremo ogni tre giorni, non ci sono tante rotazioni da fare e speriamo di non pagare le conseguenze per questo.

Mercato di gennaio? Io non tocco questi argomenti, perché l’anno scorso ho detto di non fare danni e abbiamo perso Kvaratskhelia: quindi porta pure sfiga. C’è chi si deve occupare di questo, sanno il mio pensiero, é sotto gli occhi di tutti quello che stiamo facendo. Io devo fare l’allenatore, e so che la richiesta nei miei confronti é sempre altissima con le risorse che mi vengono date: cercherò di fare sempre del mio meglio, insieme ai ragazzi“.