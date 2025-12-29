Classifica: Il Napoli insegue a -2 dall’Inter, Milan secondo con un punto in più degli azzurri

A seguito delle gare di ieri ha preso forma la Classifica di Serie A dopo 17 turni, anche se mancano vari recuperi dovuti agli impegni delle squadre che si sono giocate la Supercoppa (il Napoli dovrà recuperare la gara contro il Parma), e l’importante posticipo di stasera Roma – Genoa.

In testa l’Inter alla quarta vittoria consecutiva consolida il primo posto. Essenziale e fortunata la vittoria dei nerazzurri a Bergamo, che hanno approfittato degli errori dei padroni di casa in entrambe le aree di rigore.

Inseguono il Milan che ha battuto il Verona ed un punto sotto il Napoli autore di una prova convincente a Cremona.

Al momento sembrano queste le squadra che si contenderanno il titolo; giusto un gradino sotto la Juventus che sta sfruttando il calendario favorevole e la Roma che può riavvicinarsi se supera l’ostacolo dell’ex De Rossi. Entrambe saranno comunque serie candidate fino alla fine per l’importante posto in Champions.

Bologna e Como non sembrano poter tenere il passo, mentre la Lazio e l’Atalanta non sono quelle degli anni passati.

In coda cade nuovamente la Fiorentina, e resta sempre il fanalino di coda a -5 dalla zona salvezza. Il neopromosso Pisa nonostante le buone prestazioni è al penultimo posto. Lotta salvezza che al momento vede coinvolte anche Verona, Genoa, Lecce e Parma.