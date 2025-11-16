Napoli-Atalanta, orario e dove guardarla in TV

Dopo la sosta per le nazionali, è di nuovo tempo di Serie A, il Napoli di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna ed un clima un po’ teso nell’ultima settimana, affronterà l’Atalanta sabato 22 novembre alle ore 20:45 al Maradona.

La Dea è reduce invece dal cambio allenatore, al posto di Ivan Juric è arrivato Raffaele Palladino, ex Fiorentina, che farà il suo debutto proprio contro gli azzurri.

Antonio Conte dovrà valutare le condizioni di Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, che restano in dubbio per la gara.

La gara sarà visibile su DAZN, Sky e in streaming su NOW.