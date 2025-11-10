Roma e Inter in testa, Napoli solo quarto: ecco la Classifica di Serie A aggiornata

Terminato il posticipo serale, con la facile vittoria dell’Inter ai danni della Lazio, si è completata la Classifica di Serie A, aggiornata dopo 11 turni.

Grave sul piano del gioco, per quanto visto in campo, ma anche per la posizione in classifica la sconfitta degli azzurri di ieri a Bologna: Il Napoli adesso è scivolato al quarto posto.

In testa per la prima mini fuga della stagione ci sono l’Inter e la sorprendente Roma.

I nerazzurri sono i primi favoriti per il successo finale e Chivu dopo la batosta di Napoli sembra aver trovato il giusto equilibrio; notevole e inaspettato finora il percorso dei giallorossi che con Gasperini hanno velocemente acquisito identità di squadra e risultati.

Detto del Napoli anche il Milan di Allegri insegue a 2 punti, dopo qualche pareggio di troppo e le prime crepe di un organico ancora acerbo per i primissimi posti.

Seguono l’ottimo Bologna in odore di Champions e più staccata la Juventus del nuovo allenatore Spalletti.

In coda drammatica la posizione da fanalino di coda della Fiorentina, male anche Verona e Genoa.

Si difendono le neopromosse con il Sassuolo addirittura a metà classifica con 16 punti, la Cremonese in posizione tranquilla con 14 e il Pisa che a 9 punti si sta giocando tutte le sue possibilità per rimanere nella massima serie.

Ecco il dettaglio completo:

Roma 24 (11 partite giocate)

Inter 24 (11)

Milan 22 (11)

Napoli 22 (11)

Bologna 21 (11)

Juventus 19 (11)

Como 18 (11)

Sassuolo 16 (11)

Lazio 15 (11)

Udinese 15 (11)

Cremonese 14 (11)

Torino 14 (11)

Atalanta 13 (11)

Cagliari 10 (11)

Lecce 10 (11)

Pisa 9 (11)

Parma 8 (11)

Genoa 7 (11)

Verona 6 (11)

Fiorentina 5 (11)