Bologna – Napoli: curiosità e statistiche

Sfida molto interessante in programma domenica alle 15 per l’11a giornata di Serie A tra il Bologna e il Napoli. La squadra di Conte vuole ritrovare la vittoria, ma soprattutto il gol, dopo i due 0-0 consecutivi contro il Como e l’Eintracht Francoforte (in Champions League). I padroni di casa, invece, si trovano al quinto posto a -4 dal primo posto occupato proprio dal Napoli: gli uomini di Italiano non perdono dalla trasferta contro il Milan (14 settembre). Di seguito, ecco alcune curiosità e statistiche proposte dalla Lega Serie A riguardo la partita di domenica.

-Le due squadre si sono affrontate in Emilia 74 volte in gare ufficiali: il bilancio parla di 33 vittorie del Bologna, 21 del Napoli e 20 pareggi.

-Le ultime tre partite tra le due squadre a Bologna sono sempre terminate in pareggio (2-2 nel 2022/23, 0-0 nel 2023/24 e 1-1 nel 2024/25).

-Il Napoli non vince al Dall’Ara dalla stagione 2021/22, il 17 gennaio 2022 per l’esattezza (0-2, doppietta di Lozano).

-Il Bologna non vince in casa contro il Napoli dalla stagione 2018/19, il 25 maggio 2019 per l’esattezza (3-2, a segno Santander (doppietta) e Dzemaili per i padroni di casa, Ghoulam e Mertens per gli ospiti).

-La prima vittoria in assoluto del Bologna nella Serie A a girone unico avvenne proprio in un Bologna-Napoli del 27 ottobre 1929 (a segno Pilati IV, Maini e Schiavo per i padroni di casa, Buscaglia per gli ospiti). Era la 4a giornata: nelle prime tre partite il Bologna perse contro la Lazio e l’Inter (all’epoca Ambrosiana) e pareggiò contro la Triestina.

-5 dei 16 gol segnati nel secondo tempo dal Napoli sono arrivati nei primi 15 minuti della ripresa (tra il 46′ e il 60′).

-Il Napoli ha tirato più rigori in questa Serie A finora (3 insieme al Pisa) ma è anche la squadra che, finora, ne ha concessi di più (4).

-Vincenzo Italiano e Antonio Conte si sono affrontati 4 volte da allenatori in gare ufficiali: il bilancio parla di 2 pareggi e 2 vittorie di Conte.

-Italiano ha affrontato il Napoli 7 volte in gare ufficiali da giocatore: l’attuale tecnico del Bologna ha vinto solo 1 partita da giocatore contro il Napoli, per il resto 2 vittorie dei Partenopei, e 4 pareggi.

-Il rigore parato da Vanja Milinkovic-Savic a Morata in Napoli-Como nel turno precedente, è l’ottavo rigore parato dal portiere serbo da quando gioca in Italia. Dalla stagione 2024/25 è il suo sesto rigore parato su undici.

–Politano è a 6 gol dal raggiungere il traguardo di 40 gol con il Napoli (attualmente è a 34), è a 2 gol dal raggiungere il traguardo dei 30 gol in Serie A con il Napoli (attualmente è a 28) ed è a 3 presenze dal raggiungere il traguardo di 250 presenze con il Napoli (attualmente è a 247).

–Di Lorenzo è a 2 gol dal raggiungere il traguardo di 20 gol con il Napoli (attualmente è a 18), è a 1 gol dal raggiungere il traguardo di 20 gol in Serie A con il Napoli (attualmente è a 19) ed è a 2 gol dal raggiungere il traguardo di 30 gol in carriera con i club (attualmente è a 28).

–Elmas è a 1 gol dal dal raggiungere il traguardo di 20 gol con il Napoli (attualmente è a 19) ed è a 1 presenza dal raggiungere il traguardo di 200 presenze con il Napoli (attualmente è a 199).

–Meret è a 5 clean sheet dal raggiungere il traguardo di 80 clean sheet con il Napoli (attualmente è a 75).

–Lucca è a 1 presenza dal raggiungere il traguardo di 80 presenze in Serie A (attualmente è a 79).

–Anguissa è a 3 presenze dal raggiungere il traguardo di 170 presenze con il Napoli (attualmente è a 167).

-Conte è a 5 panchine dal raggiungere il traguardo di 60 panchine con il Napoli (attualmente è a 55).