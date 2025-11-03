Classifica serie A, traffico in testa

Quasi terminata la decima giornata del Campionato di Serie A. Oggi verranno disputati i posticipi tra Sassuolo – Genoa e Lazio – Cagliari.

Per l’alta classifica tutto già definito, dopo le gare di ieri.

Il Napoli resta da solo al comando con 22 punti, ma costa caro il mezzo passo falso in casa contro il Como di sabato pomeriggio.

Infatti, le milanesi, entrambe vittoriose adesso tallonano gli azzurri ad un solo punto.

L’Inter fortunosamente e con qualche polemica ha superato nel recupero il Verona in trasferta, mentre il Milan ha sconfitto di misura nel posticipo dopo una gara combattuta la Roma, che resta comunque seconda anch’essa a 21 punti.

Sfortunata la prestazione della squadra giallorossa, che a San Siro ha sfiorato il pari e sbagliato un calcio di rigore con Dybala nei minuti finali.

Insieme al Bologna, nelle posizioni di rincalzo si colloca anche la Juventus del neo allenatore Spalletti, corsara a Cremona.

In coda grave la posizione della Fiorentina, ancora senza vittorie e sconfitta ieri in casa dal Lecce. Sembra al capolinea l’esperienza di Pioli.

Di seguito il dettaglio:

Napoli 22 punti (dopo 10 giornate)

Inter 21

Milan 21

Roma 21

Bologna 18

Juventus 18

Como 17

Udinese 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Sassuolo 13*

Torino 13

Lazio 12*

Cagliari 9*

Lecce 9

Parma 7

Pisa 6

Hellas Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3*

* Una gara in meno