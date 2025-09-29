Bene davanti, male dietro. La partita a fasi alterne di Gutierrez

Il Napoli si presenta a San Siro contro il Milan in totale emergenza in difesa, senza Buongiorno, Olivera e Spinazzola. Conte è dunque costretto a rivoluzionare la difesa, facendo esordire Marianucci e Gutierrez. Quest’ultimo è arrivato nell’ultima finestra di mercato dal Girona per 18 milioni di euro più 2 di bonus: ha dovuto aspettare un pò per esordire in azzurro a causa di un problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori già alla fine della passata stagione. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, trova poco spazio con i Blancos: la sua forma migliore la trova al Girona con cui ha collezionato 112 presenze, mettendo a segno 6 gol e fornendo 19 assist tra tutte le competizioni.

Il suo esordio con la maglia del Napoli va a fasi alterne: in difesa è uno dei colpevoli sul gol del vantaggio del Milan segnato da Saelemaekers. Non è l’unico a sbagliare, visto che Marianucci si fa saltare da Pulisic (suo l’assist) e McTominay non segue Saelemaekers: Gutierrez, però, stringe male sull’esterno belga, che è lasciato libero. In fase offensiva, però, l’ex Girona si rende pericoloso diverse volte: ad esempio, poco dopo il gol di Saelemaekers, sfiora il gol con Maignan che para il suo colpo di testa.

Inoltre, si fa vedere sulle fasce, cercando in tutti i modi di creare palle gol per la squadra di Conte, ma invano. Nel complesso, dunque, la prima di Gutierrez in azzurro è sufficiente: pesa la mancata copertura su Saelemaekers in occasione del primo gol, ma la prestazione in fase offensiva è stata convincente.