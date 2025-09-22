Serie A, la classifica in attesa degli azzurri

Prende forma quasi definitiva la classifica di Serie A dopo la vittoria dell’Inter contro il Sassuolo di domenica sera.

Per completare la quarta giornata manca all’appello solo il posticipo di stasera allo stadio Maradona di Napoli, che vedrà gli azzurri ospitare il Pisa di Gilardino.

Occasione ghiotta, da sfruttare per gli azzurri, che con una vittoria si troverebbero in testa alla classifica da soli. Si tratterebbe del primo strappo del torneo, un chiaro segnalo alle agguerrite avversarie.

Di seguito la classifica completa: momentaneamente prima la Juventus, bene Milan Roma e Atalanta, attardata l’Inter e vere delusioni finora Lazio e Fiorentina:

Juventus 10 punti (4 gare disputate)

Napoli 9 (3)

Milan 9 (4)

Roma 9 (4)

Atalanta 8 (4)

Cremonese 8 (4)

Como 7 (4)

Cagliari 7 (4)

Udinese 7 (4)

Bologna 6 (4)

Inter 6 (4)

Torino 4 (4)

Sassuolo 3 (4)

Lazio 3 (4)

Hellas Verona 3 (4)

Fiorentina 2 (4)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 1 (3)

Lecce 1 (4)