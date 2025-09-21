La Repubblica – Per Milan – Napoli ci saranno 4.000 napoletani a San Siro

Domenica prossima alle 20:45, il Napoli sarà impegnato in una trasferta difficile contro il Milan di Massimiliano Allegri. Non ci saranno, però, residenti campani ad assistere alla partita che si giocherà alla Scala del Calcio: il CASMS ha vietato la trasferta ai residenti in Campania. Tuttavia, come svelato dal quotidiano La Repubblica, ci saranno tifosi napoletani da tutto il centro-nord Italia ad assistere alla partita e a sostenere la squadra di Antonio Conte: ci saranno tifosi dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana, dal Veneto, dal Piemonte e dal Trentino.