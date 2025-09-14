Roma-Torino 0-1: Simeone regala i tre punti a Baroni

La domenica di Serie A si apre con un risultato a sorpresa: la Roma di Gasperini crolla in casa contro il Torino di Baroni. Gli ospiti si impongono per 0-1, grazie ad un gol nel secondo tempo di Giovanni Simeone, ex attaccante del Napoli. Al minuto 59, il Cholito salta Manu Konè, prima di passarla a Ngonge (altro ex Napoli) che, nonostante abbia tre avversari intorno a lui, riesce a restituirla a Simeone: l’attaccante argentino, con un gran tiro al limite dell’area di rigore, batte Svilar e porta il Torino in vantaggio. E’ l’unico gol della partita che regala i primi tre punti del campionato ai granata dopo la sconfitta contro l’Inter (5-0) e il pareggio contro la Fiorentina (0-0). Per la Roma invece, prima sconfitta in campionato dopo le vittorie per 1-0 contro Bologna e Pisa.