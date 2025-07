Juventus, le parole di David: “Bello essere qui, una delle migliori squadre al mondo”

Dopo il tira e molla con Napoli e non solo, Jonathan David è stato scelto dalla Juventus. L’acquisto dell’attaccante dal Lille è stato ufficializzato e la punta sarà con ogni probabilità il titolare per la prossima stagione dei bianconeri. Queste le sue prime parole in maglia bianconera ai canali istituzionali della squadra:



“È molto bello essere qui. Da piccolo, crescendo, ammiravo la Juventus e pensavo: ‘È probabilmente una delle migliori squadre al mondo’. Quindi essere seduto qui oggi per me è un onore. Giocare in Serie A per me è una sfida: adattarmi al campionato, ai compagni e vincere. Spero di giocare un’ottima stagione e di fare tutto il possibile per farci vincere dei titoli“.