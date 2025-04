Napoli-Torino 2-0: McTominay regala la vetta agli azzurri, +3 dall’Inter

Al Maradona il Napoli approfitta del crollo dell’Inter di quest’oggi battendo il Torino per 2-0, grazie alla seconda doppietta in azzurro di Scott McTominay. La squadra di Conte, offre una prestazione positiva rispetto alla gara di Monza e la sblocca al minuto 7‘ con l’inserimento di Anguissa in area di rigore, serve lo scozzese che con una piccola deviazione batte Milinkovic-Savic.

Il raddoppio arriva al minuto 41′, sempre dalla destra Politano con un paio di finte ubriaca il difensore granata, mette in mezzo e McTominay in caduta con il destro batte ancora il portiere serbo e fa 2-0.

Gli azzurri grazie a questa vittoria, salgono al primo posto a quota 74 punti, a +3 dall’Inter.