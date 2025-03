Napoli-Milan 2-1: Lukaku e Politano riportano gli azzurri a -3 dall’Inter

Al Maradona finisce 2-1 per il Napoli! Decidono le reti di Matteo Politano e Romelu Lukaku. Gli azzurri la sbloccano subito al minuto 2′ con Politano, lancio centrale di Di Lorenzo che premia l’inserimento del 21 azzurro che batte Maignan.

Al minuto 19′ arriva il raddoppio di Lukaku, con Gilmour che trova il belga solo, in posizione regolare, e batte Maignan con un tiro che beffa il portiere rossonero. La squadra di Conte, domina nel primo tempo.

Nella ripresa, il Napoli ha più di un’opportunità per andare sul 3-0 ma non le concretizza. Al minuto 68′ arriva un calcio di rigore per il Milan per un fallo di Billing su Theo Hernandez, dal dischetto si presenta Santiago Gimenez che si lascia ipnotizzare da Meret.

I rossoneri la riaprono al minuto 84′ con Jovic, scambio tra Leao e Theo Hernandez sulla sinistra, si inserisce il francese che mette in mezzo e Jovic anticipa i centrali del Napoli e fa 2-1.

Nei minuti finali è sempre Luka Jovic che crea un piccolo brivido a tutti i tifosi azzurri, con un destro dal limite che esce di poco fuori.

Grazie a questa vittoria, il Napoli sale a quota 64 punti a +6 dall‘Atalanta e ritorna a -3 dall’Inter.