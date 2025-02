Tmw- La Juventus sogna Osimhen per giugno. Giuntoli ci sta già lavorando. I dettagli

La Juventus vuole formare un super attacco per la prossima stagione e, come riportato da Tmw, il ds Giuntoli sta pensando di prendere Osimhen per formare una coppia da sogno con Kolo Muani per rendere la rosa bianconera sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Il nigeriano ha una clausola di 75 milioni di euro valida da giugno e solo per i club esteri e ha un contratto col Napoli fino al 2026 con opzione di rinnovo fino al 2027.

L’affare è molto complesso per la società bianconera che dovrà affrontare la concorrenza di altri club come il Psg. I parigini vogliono riformare la coppia Kvara-Osimhen, già ci provarono in estate con una mega offerta da 200 milioni per entrambi ma la società partenopea rifiutò. Tuttavia c’è anche il forte interesse dei club arabi ma Osimhen sembrerebbe preferire un top club europeo.