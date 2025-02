Sky – Conte cambia l’allenamento di oggi: i dettagli

Dopo il pareggio con l’Udinese, Antonio Conte ha cambiato totalmente il piano d’allenamento odierno della squadra.

Infatti come riportato da Massimo Ugolini ai microfoni di Sky: “La squadra ha svolto una sessione di analisi in sala video, poi defaticante per chi ha giocato ieri e allenamento più intenso per chi non era sceso in campo. I giocatori dopo la seduta mattutina se ne sono andati e non ci sarà la doppia seduta d’allenamento come era stato paventato inizialmente.”

Ciò è dovuto dal calo fisico che ha colpito i giocatori partenopei durante i match contro Roma e Udinese e dunque il mister cercherà di rimediare, insieme all’aiuto del suo staff, in vista della trasferta di sabato contro la Lazio allo Stadio Olimpico.