Repubblica – Napoli, altro pareggio: la coperta corta è un ostacolo

Il Napoli pareggia contro l’Udinese e perde l’occasione di andare +6 sull’Inter di Simone Inzaghi. La mancanza di un turnover di qualità sta influenzando negativamente la condizione fisica dei calciatori che sono visibilmente stanchi e spompati. Come riportato da Repubblica: “Gli azzurri hanno confermato i segnali di stanchezza intravisti una settimana fa a Roma e hanno pagato dazio alla mancanza di valide alternative in difesa e in attacco. La coperta corta sarà un ostacolo in più nella volata per lo scudetto, complice il mancato arrivo di rinforzi nel mercato invernale. La panchina troppo corta ha presentato il conto al Napoli in difesa e anche in attacco è stata a lungo una serata ombrosa per Neres, che è diventato l’erede di Kvaratskhelia dopo la conclusione del mercato, con tutte le pressioni che comporta il suo rango di titolare”.



La società partenopea dovrà dunque sperare in un altro passo falso dell’Inter che deve affrontare nuovamente la Fiorentina di Palladino. Una sconfitta o un pareggio terrebbero ancora a distanza la squadra di Antonio Conte dai nerazzurri che cercheranno di riscattarsi dopo il 3-0 subito giovedì proprio contro la Fiorentina al Franchi.