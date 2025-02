Neres criticato dai quotidiani: “Ci prova ma è spesso solo e discontinuo”

David Neres è al centro delle critiche a causa delle sue prestazioni deludenti contro Roma e Udinese e ha dunque ricevuto voti molto bassi dai quotidiani.

La Gazzetta dello Sport: “All’andata fu straripante, così l’Udinese studia il modo per ingabbiarlo. E lui non trova adeguate contromisure”. Voto: 5,5

Corriere dello Sport: “Un paio di sprint nel primo tempo, ma va a intermittenza. Si aliena spesso dalla partita fino a diventare innocuo”. Voto: 5

Tuttavia il brasiliano dal suo arrivo a Napoli è sempre stato un arma in più per mister Conte e, dalla partenza di Kvicha Kvaratshkelia, l’ex Benfica ha ottenuto la piena titolarità essendo quasi sempre decisivo ma in questo momento sta affrontando, insieme a tutta la rosa, un periodo di calo fisico anche a causa dell’assenza di un turnover di qualità.