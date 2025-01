Atalanta, problemi in difesa: il punto

Si è conclusa la diciannovesima giornata di Serie A con il pareggio tra Atalanta e Juventus per 1 – 1.

La Dea è riuscita a pareggiare con Retegui dopo l’iniziale vantaggio di Kalulu ma in vista del match di sabato contro il Napoli non arrivano buone notizie; il difensore bosniaco Sead Kolasinac era diffidato e prendendo un cartellino giallo al minuto 74 sarà squalificato sabato non potendo giocare contro la squadra allenata da Conte.

L’assenza di Kolasinac si aggiunge a quelle di Kossonou che avrebbe concluso in anticipo la stagione, Cuadrado e Scalvini uscito anzitempo al minuto 81 contro la Vecchia Signora per un infortunio di cui si saprà l’entità nelle prossime ore; la squadra allenata da Gasperini si troverà molto probabilmente a poter disporre soltanto su 3 difensori di ruolo e si tratta di Djimsiti, Hien e Toloi.