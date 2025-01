Serie A, Napoli-Verona 2-0: gli azzurri consolidano il primo posto

Al Maradona il Napoli di Conte non sbaglia e batte il Verona per 2-0 grazie alle reti di Di Lorenzo (con deviazione di Montipo) e al super goal di Frank Anguissa nella ripresa. Azzurri in totale padronanza del match dal primo minuto, tante occasioni create e un sviluppato un bel gioco.

Un Napoli che corre, che lotta e soprattutto che ragiona. Una squadra che sa sopperire alle proprie assenze importanti. Un dato importante: sono 12 clean sheet nelle prime 20 giornate di campionato.

Grazie a questa vittoria, la squadra di Conte resta al primo posto e sale a quota 47 a +4 dall’Inter (che ha due gare in meno) e a +5 dall’Atalanta (una gara in meno).