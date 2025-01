Serie A, Inter in vantaggio a fine primo tempo, decide Darmian

La squadra di Inzaghi è in vantaggio a fine primo tempo per 0 – 1 con il gol di Matteo Darmian segnato al minuto 16 su tap – in dopo una grande parata di Stankovic su tiro di Lautaro Martinez.

Il primo tempo è stato un monologo della squadra nerazzurra che fin dal primo minuto ha attacco l’area di rigore lagunare creando diverse occasioni con Lautaro Martinez e Taremi e a cui sta stretto il vantaggio di solo una rete; per i lagunari l’unico pericolo è stato creato da Doumbia che ha rifinito per Pojanpalo in area che è stato prontamente murato da Bastoni.

Da menzionare sono le prestazioni di Asslani e Zielinski che non stanno facendo rimpiangere gli infortunati Calhanoglu e Mkhytarian, nel Venezia si è inoltre infortunato Sagrado a cui è subentrato Haps.