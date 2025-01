Serie A, Roma-Lazio: Pellegrini torna titolare nel Derby, le scelte ufficiali

Alle 20:45 all‘Olimpico va in scena il Derby della Capitale, tra Roma e Lazio. La squadra di Ranieri deve cercare di invertire ufficialmente la rotta in campionato, il miglior modo per farlo è vincere questa sera, la squadra di Baroni invece, vuole provare a dare continuità al loro percorso e agli ultimi due risultati positivi.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

Roma (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino, Pellegrini, Dybala, Dovbyk. all. Ranieri

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru, Isaksen, Castellanos, Zaccagni. all. Baroni