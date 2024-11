Serie A, Napoli-Roma 1-0: gli azzurri si riprendono la vetta, decide Lukaku

Al Maradona, il Napoli di Antonio Conte batte la terza Roma di Claudio Ranieri per 1-0. La gara, non è mai stata in discussione, gli azzurri sono stati in totale controllo del match dal primo minuto.

La squadra di Conte, ha creato molti pericoli ai giallorossi nella prima frazione, ma sono stati poco lucidi sotto porta. Il risultato si sblocca al minuto 53′ grazie all’ex Romelu Lukaku, cambio di gioco di Kvaratskhelia, ottimo controllo di capitan Di Lorenzo che mette in mezzo e il belga appoggia la palla in rete.

Gli ospiti creano un’unica opportunità importante, punizione e colpo di testa di Dovbyk che sbatte sulla traversa. Il Napoli grazie a questa vittoria, torna primo in classifica a quota 29 punti a +1 da Inter e Atalanta, i giallorossi restano fermi a quota 13.