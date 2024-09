Il Napoli batte il Monza per 2-0 grazie alle reti di Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia, gli azzurri di Antonio Conte salgono al primo posto in classifica a quota 13 punti. Altro clean sheet in tre partite e +1 sulla Juventus e +2 su Inter e Milan.

Il Monza invece, resta a quota 3 punti in zona retrocessione.