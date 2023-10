Milan, Reijnders: “Sogno Scudetto e Champions. Con il Napoli sarà scontro diretto”

Il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera. Di seguito ecco le dichiarazioni del calciatore olandese: “Sicuramente lo scudetto, perché so quanto conta la seconda stella per il club e per i tifosi. Anche se la Champions è un sogno, sono venuto per questo: vogliamo arrivare il più lontano possibile. In sette giorni Juve, PSG e Napoli? Uno dei momenti più importanti. Sono tre scontri diretti, due in campionato e uno in Champions, che diranno moltissimo. Noi proveremo a vincerli tutte e tre. Juventus? L’abbiamo affrontata nella tournée estiva negli Usa e mi ha impressionato. Vlahovic è un avversario temibile, di grande qualità. Ma di qualità ne abbiamo anche noi”.