Frosinone-Napoli, la possibile formazione di Garcia: Anguissa resta in dubbio, ecco le scelte in attacco e difesa

Inizia il count down per Frosinone-Napoli, tra soli tre giorni ci sarà la prima di campionato per gli azzurri campioni in carica contro i laziali neopromossi. Il match sarà il primo ufficiale anche per Rudi Garcia, che sta preparando la formazione. Ecco quindi tutte le sue probabili scelte:

Davanti a Meret il tecnico francese potrebbe scegliere la coppia Juan Jesus-Rrahmani, lasciando in panchina il nuovo acquisto Natan e schierando sulla fascia sinistra Olivera e sulla destra il capitano Di Lorenzo. A centrocampo imprescindibile è la presenza di Lobotka in mediana e di Zielinski in posizione offensiva, il dubbio è sull’infortunato Anguissa: a seguito di giorni di terapie di recupero per la distrazione alla gamba destra, il camerunense non sembra ancora pronto a tornare in campo. Attenzione quindi a Cajuste, che potrebbe iniziare subito il suo percorso a Napoli con una presenza da titolare. In attacco ci sarà la coppia Kvara-Osimhen, da capire solo chi scenderà in campo tra Lozano e Politano sulla destra.